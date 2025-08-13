Nemcsak a habzás volt fékezett, de a számlaadás is

A revizorok a közösségi médiában megjelent hirdetés alapján rendeltek a termékekből, majd személyes átvételt egyeztettek az eladóval. Már a hirdetéshez csatolt fényképek alapján is gyanítható volt, hogy a termékek nem eredetiek. A próbavásárláskor az árus további illegális termékeket is ajánlott: dohányárut és elektronikus cigarettát. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy doboz cigarettát és egy elektromos cigarettát is megvásároltak, bizonylatot azonban egyik tranzakcióról sem kaptak.

Hamis mosószereket és az illegális dohányárut akart eladni a NAV munkatársainak. Forrás: NAV/a fotó illusztráció

Hamis mosószerek és az illegális dohányáru, lecsapott a NAV

A helyszínre ezután a NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei is megérkeztek, akik a teljes ingatlan átvizsgálták és kiderült, hogy Ariel, Lenor feliratú tisztítószerek, zárjegy nélküli Marlboro cigaretta és különféle ízesítésű elektronikus cigaretta is szerepelt a palettában. Az ellenőrzés ténye arra is fényt derített, hogy az árusnak nincs adószáma, a kínált tisztítószerek hamisítványok, a dohánytermékek pedig feketepiacról származtak. A NAV a hamis mosószereket és az illegális dohányárut is lefoglalták.