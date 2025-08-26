augusztus 26., kedd

Izsó névnap

22°
+25
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőszak

1 órája

Gyomorforgató, amit a borsodi apa tett otthon, amíg aludt a család – az anya hívta rá a rendőröket

Címkék#ügyészség#vád#molesztálás#Miskolc

Ittasan zaklatta a gyermeket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen minősített szexuális erőszak bűntette miatt, aki ittas állapotban szexuálisan zaklatta leánygyermekét, majd felesége és családtagjai tiltakozása ellenére is újból próbálkozott.

A férfi a családja tiltása ellenére sem hagyta abba a molesztálást (a fotó illusztráció)
Forrás: Shutterstock

A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc külterületén lévő ingatlanban lakott a korábbi élettársi kapcsolatából származó tizenegyéves vérszerinti kiskorú lánygyermekével, valamint feleségével és annak kiskorú gyermekeivel.

Nem hagyta békén

2024. szeptember közepén a hajnali órákban az erősen ittas állapotú vádlott, a konyhában ágyban alvó lánygyermekét molesztálta, a pizsamáján keresztül intim testrészét simogatva. A sértett felébredt, felkiáltott, hogy nem lehet a vádlottól aludni, majd lerúgta magáról. A keletkezett zajra a szobában alvó felesége két gyermekével együtt átjött, nekik a sértett sírva elmesélte a vádlott cselekményét. A vádlottat a felesége felelősségre vonta, majd valamennyien lefeküdtek aludni, azonban a feleség egy nagy matracot terített le a konyhába, hogy közösen aludjon együtt a gyermekekkel. Amikor mindenki elcsendesedett a vádlott odament a matrachoz és először a feleségét akarta rábírni szexuális aktusra, de ő elutasította, mire újból az alvó sértetthez ment, a takarót felhajtva ruházatán keresztül intim testrésze környezetében puszilgatta. A családtagok felébredtek, felháborodva tiltakoztak, mit csinál a saját lányával, majd valamennyien felöltöztek és átmentek a sértett vérszerinti édesanyjának házába, aki értesülve a történtekről rendőri intézkedést kért – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint indítványozta végleges hatályú eltiltását, minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, továbbá szülői felügyeleti joga megszüntetését kezdeményezte már megszületett és később születendő gyermekire is kihatással.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu