Gyomorforgató, amit a borsodi apa tett otthon, amíg aludt a család – az anya hívta rá a rendőröket

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen minősített szexuális erőszak bűntette miatt, aki ittas állapotban szexuálisan zaklatta leánygyermekét, majd felesége és családtagjai tiltakozása ellenére is újból próbálkozott.

A férfi a családja tiltása ellenére sem hagyta abba a molesztálást (a fotó illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc külterületén lévő ingatlanban lakott a korábbi élettársi kapcsolatából származó tizenegyéves vérszerinti kiskorú lánygyermekével, valamint feleségével és annak kiskorú gyermekeivel.

Nem hagyta békén

2024. szeptember közepén a hajnali órákban az erősen ittas állapotú vádlott, a konyhában ágyban alvó lánygyermekét molesztálta, a pizsamáján keresztül intim testrészét simogatva. A sértett felébredt, felkiáltott, hogy nem lehet a vádlottól aludni, majd lerúgta magáról. A keletkezett zajra a szobában alvó felesége két gyermekével együtt átjött, nekik a sértett sírva elmesélte a vádlott cselekményét. A vádlottat a felesége felelősségre vonta, majd valamennyien lefeküdtek aludni, azonban a feleség egy nagy matracot terített le a konyhába, hogy közösen aludjon együtt a gyermekekkel. Amikor mindenki elcsendesedett a vádlott odament a matrachoz és először a feleségét akarta rábírni szexuális aktusra, de ő elutasította, mire újból az alvó sértetthez ment, a takarót felhajtva ruházatán keresztül intim testrésze környezetében puszilgatta. A családtagok felébredtek, felháborodva tiltakoztak, mit csinál a saját lányával, majd valamennyien felöltöztek és átmentek a sértett vérszerinti édesanyjának házába, aki értesülve a történtekről rendőri intézkedést kért – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.