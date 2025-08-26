1 órája
Gyomorforgató, amit a borsodi apa tett otthon, amíg aludt a család – az anya hívta rá a rendőröket
Ittasan zaklatta a gyermeket.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen minősített szexuális erőszak bűntette miatt, aki ittas állapotban szexuálisan zaklatta leánygyermekét, majd felesége és családtagjai tiltakozása ellenére is újból próbálkozott.
A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc külterületén lévő ingatlanban lakott a korábbi élettársi kapcsolatából származó tizenegyéves vérszerinti kiskorú lánygyermekével, valamint feleségével és annak kiskorú gyermekeivel.
Nem hagyta békén
2024. szeptember közepén a hajnali órákban az erősen ittas állapotú vádlott, a konyhában ágyban alvó lánygyermekét molesztálta, a pizsamáján keresztül intim testrészét simogatva. A sértett felébredt, felkiáltott, hogy nem lehet a vádlottól aludni, majd lerúgta magáról. A keletkezett zajra a szobában alvó felesége két gyermekével együtt átjött, nekik a sértett sírva elmesélte a vádlott cselekményét. A vádlottat a felesége felelősségre vonta, majd valamennyien lefeküdtek aludni, azonban a feleség egy nagy matracot terített le a konyhába, hogy közösen aludjon együtt a gyermekekkel. Amikor mindenki elcsendesedett a vádlott odament a matrachoz és először a feleségét akarta rábírni szexuális aktusra, de ő elutasította, mire újból az alvó sértetthez ment, a takarót felhajtva ruházatán keresztül intim testrésze környezetében puszilgatta. A családtagok felébredtek, felháborodva tiltakoztak, mit csinál a saját lányával, majd valamennyien felöltöztek és átmentek a sértett vérszerinti édesanyjának házába, aki értesülve a történtekről rendőri intézkedést kért – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.
Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint indítványozta végleges hatályú eltiltását, minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, továbbá szülői felügyeleti joga megszüntetését kezdeményezte már megszületett és később születendő gyermekire is kihatással.
Elcsalta két férfi a borsodi kislányt, borzalmas, ami ezután történt!
Brutális támadás a borsodi faluban, hidegvérrel lőttek le egy kutyát az udvaron – fotókkal