Őt utálják most a legjobban a miskolci szórakozóhelyek, ilyet még a leghangosabb kocsmatöltelék sem tesz

A rendőrök elfogtak, majd őrizetbe vettek egy miskolci betöréssorozattal gyanúsítható helyi férfit. Több miskolci szórakozóhelyen követett el bűnt.

Forrás: police.hu

Miskolci szórakozóhelyeken garázdálkodott egy tolvaj. Lopás bűntett miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 23 éves férfival szemben. Ő maga sem gondolta, hogy pont így kapják el.

Több százezer forint kárt okozott a betörő a miskolci szórakozóhelyeken. Fotó: police.hu
Több százezer forint kárt okozott a betörő a miskolci szórakozóhelyeken. Fotó: police.hu

Betörés és lopás történt több miskolci szórakozóhelyen

Miskolc belvárosában augusztus 25-ét megelőzően három alkalommal tört be szórakozóhelyekre. A tolvaj a kocsmákból leginkább pénzt, italokat vitt el, több százezer forint kárt okozva.

A rendőrök az utolsó betörést követően a helyszín közelében elfogták a férfit, és augusztus 25-én gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során beismerő vallomást tett.

Az elkövetőt a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, vele szemben korábbi lopások miatt is eljárást folytatnak a rendőrök - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

