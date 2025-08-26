3 órája
Őt utálják most a legjobban a miskolci szórakozóhelyek, ilyet még a leghangosabb kocsmatöltelék sem tesz
A rendőrök elfogtak, majd őrizetbe vettek egy miskolci betöréssorozattal gyanúsítható helyi férfit. Több miskolci szórakozóhelyen követett el bűnt.
Sorozatbetörés
Forrás: police.hu
Miskolci szórakozóhelyeken garázdálkodott egy tolvaj. Lopás bűntett miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 23 éves férfival szemben. Ő maga sem gondolta, hogy pont így kapják el.
Betörés és lopás történt több miskolci szórakozóhelyen
Miskolc belvárosában augusztus 25-ét megelőzően három alkalommal tört be szórakozóhelyekre. A tolvaj a kocsmákból leginkább pénzt, italokat vitt el, több százezer forint kárt okozva.
A rendőrök az utolsó betörést követően a helyszín közelében elfogták a férfit, és augusztus 25-én gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során beismerő vallomást tett.
Az elkövetőt a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, vele szemben korábbi lopások miatt is eljárást folytatnak a rendőrök - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Papucsos nővel esett bűnbe a napszemüveges férfi Miskolcon, mindent vett a kamera
Brutális lopássorozat: vittek mindent, ami a kezükbe akadt Miskolctól Szlovákiáig
„Valakinek nagyon szúrhatják a szemét, mert ez már tényleg hihetetlen” Rájár a rúd erre a miskolci pizzériára