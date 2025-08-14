1 órája
Nagy volt a baj! Az utcán fekvő és vérző férfit találtak a miskolci rendőrök, azonnal a segítségére siettek
Egy 59 éves miskolci férfi lett rosszul a Tiszai pályaudvar közelében. Eszméletlen volt, rángatózott, az orra vérzett a miskolci utcában.
A Készenléti Rendőrség miskolci osztály járőrei augusztus 12-én délután a Tiszai pályaudvar felé haladtak autójukkal, amikor az Üteg utcai buszmegállóban egy földön fekvő férfira figyeltek el. Azonnal odaszaladtak hozzá, és látták, hogy eszméletlen, rángatózik, az orra vérzik. A miskolci rendőrök életmentése sikeres volt.
Megkezdték az újraélesztést a miskolci rendőrök
Miközben egyikük értesítette a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját – akik azonnal mentőt kértek a helyszínre –, a másik három járőr azonnal stabil oldalfekvésbe helyezte a férfit, hogy a váladék ne folyjon vissza az orrába. Egy idő után azonban az arca és a szája is lilulni kezdett, és az oxigénhiány miatt már nem mutatott életjeleket. Ekkor a rendőrök a hátára fektették, majd a PolicMedic képzésben részt vett törzsőrmester azonnal megkezdte a mellkaskompressziót.
Mikor a mentők odaértek, defibrillátort és automata mellkaskompresszió gépet alkalmaztak, mivel a férfi még továbbra sem mutatott életjeleket. A perceken át tartó küzdelemnek köszönhetően az újraélesztés sikeres volt.
Mint azt a mentőtiszt elmondta, életmentő volt a kiérkezésükig tartó mellkaskompresszió. Ha a készenléti rendőrök nem kezdik meg az újraélesztést, a férfit valószínűleg nem tudták volna megmenteni, tekintve, hogy a tünetek alapján szívrohamot kapott.
Stabil állapotban vitték kórházba
A beteget stabil állapotban szállították a mentők kórházba - közölte a Készenléti Rendőrség.