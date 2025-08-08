augusztus 8., péntek

Közlekedési baleset

1 órája

Váratlan esemény a 306-os főúton – emiatt állhat most a fél város!

Miskolc határában történt, a forgalom csak váltakozva haladhat.

Miskolc egyik elkerülőjénél történt baleset. (A kép illusztráció)

Fotó: Vajda János

A 306-os főúton, Miskolc határában a 2-es km-nél két személyautó ütközött össze. A forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad - írja az útinform oldalán.

