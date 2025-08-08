Közlekedési baleset
1 órája
Váratlan esemény a 306-os főúton – emiatt állhat most a fél város!
Miskolc határában történt, a forgalom csak váltakozva haladhat.
Miskolc egyik elkerülőjénél történt baleset. (A kép illusztráció)
Fotó: Vajda János
A 306-os főúton, Miskolc határában a 2-es km-nél két személyautó ütközött össze. A forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad - írja az útinform oldalán.
