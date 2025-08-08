augusztus 8., péntek

László névnap

18°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

1 órája

Figyelem autósok! Kerüld ezt a szakaszt, ha megteheted! - súlyos baleset miatt teljes útzár a 253-as főúton

Címkék#személygépkocsi#katasztrófavédelem#útzár#baleset

Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.

Figyelem autósok! Kerüld ezt a szakaszt, ha megteheted! - súlyos baleset miatt teljes útzár a 253-as főúton

Teljes útzár a baleset helyszínén Mezőkövesden A fotó illusztráció

Forrás: MW

Karambolozott két személygépkocsi a 253-as főúton, Mezőkövesd közelében, a 10. kilométernél. Egy ember nem tudott kiszállni az egyik járműből. Őt feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Ezek is érdekelhetik:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu