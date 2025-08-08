Súlyos baleset miatt teljes útzár a 253-as főúton!

Karambolozott két személygépkocsi a 253-as főúton, Mezőkövesd közelében, a 10. kilométernél. Egy ember nem tudott kiszállni az egyik járműből. Őt feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Ezek is érdekelhetik: