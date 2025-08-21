Közlekedési baleset
1 órája
Baleset miatt vérzett el az M3-as Borsodban
Egy sávon halad a forgalom. Torlódásra kell számítani a baleset miatt.
Baleset az M3-as autópályán (A kép illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Egy autó szalagkorlátnak csapódott az M3-as autópályán Hejőpapi térségében. A 158-as km-nél a forgalom csak egy sávon halad, így torlódásra kell számítani a főváros felé vezető oldalon - tette közzé az Útinform.
