Útinform
1 órája
Káosz az M3-ason: komoly fennakadás Budapest felé-frissítve!
Az M3-as autópályán jelentős torlódás alakult ki baleset miatt.
Torlódásra kell számítani az M3-as autópályán baleset miatt
Forrás: FB
Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között hármas baleset történt. A 46-os km-nél sávzárás van érvényben, torlódás meghaladta a 10 km-t, a többletmenetidő akár egy óra is lehet! - adta ki közleményében az Útinform hivatalos oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Figyelem!
2025.08.29. 15:04
Karambol az M3-ason: a leállósávon halad a forgalom, több kilométeres a torlódás
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre