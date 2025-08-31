augusztus 31., vasárnap

Káosz az M3-ason: komoly fennakadás Budapest felé-frissítve!

Az M3-as autópályán jelentős torlódás alakult ki baleset miatt.

Káosz az M3-ason: komoly fennakadás Budapest felé-frissítve!

Torlódásra kell számítani az M3-as autópályán baleset miatt

Forrás: FB

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között hármas baleset történt. A 46-os km-nél sávzárás van érvényben, torlódás meghaladta a 10 km-t, a többletmenetidő akár egy óra is lehet! - adta ki közleményében az Útinform hivatalos oldalán.

Torlódás baleset miatt az M3-as autópályán Budapest irányában
Forrás: FB

