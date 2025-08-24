47 perce
Brutális látvány: A tűzoltók küzdöttek a lángokkal - Videón az M3-ason kigyulladt autó
Hatalmas tűz csapott fel az M3-as autópályán. Videó készült a lángoló autóról.
Ahogy a boon.hu is beszámolt róla, augusztus 9-én éjjel szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz, majd körülbelül kétszáz méterrel távolabb két személygépkocsi ütközött és az egyik kigyulladt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőkövesd térségében.
Lángoló autó az éjszakában: dupla baleset bénította meg az M3-as autópályát (frissítve)
Lángoló autóból menekültek az M3-ason
A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az utasok ki tudtak szállni a járművekből.
Az egységek két gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet és áramtalanították az autókat.
A felvételt Czudar Richárd tűzoltó főhadnagy készített a helyszínen, melyet a Kék hírek Facebook oldalán osztottak meg.
