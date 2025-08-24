augusztus 24., vasárnap

Felvették az egészet

47 perce

Brutális látvány: A tűzoltók küzdöttek a lángokkal - Videón az M3-ason kigyulladt autó

Hatalmas tűz csapott fel az M3-as autópályán. Videó készült a lángoló autóról.

Boon.hu

Ahogy a boon.hu is beszámolt róla, augusztus 9-én éjjel szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz, majd körülbelül kétszáz méterrel távolabb két személygépkocsi ütközött és az egyik kigyulladt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőkövesd térségében.

Lángoló autó az M3-as autópályán, Mezőkövesd térségében.
Lángoló autó az M3-as autópályán, Mezőkövesd térségében. Forrás: Facebook/Kék hírek

Lángoló autóból menekültek az M3-ason

A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az utasok ki tudtak szállni a járművekből.

Az egységek két gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet és áramtalanították az autókat.

A felvételt Czudar Richárd tűzoltó főhadnagy készített a helyszínen, melyet a Kék hírek Facebook oldalán osztottak meg.

Az M3-as autópályán nagyon gyakoriak a balesetek, de Miskolc belvárosában is figyelni kell az autósoknak!

 

