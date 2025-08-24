Brutális látvány: A tűzoltók küzdöttek a lángokkal - Videón az M3-ason kigyulladt autó

Lángoló autóból menekültek az M3-ason

A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az utasok ki tudtak szállni a járművekből.

Az egységek két gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet és áramtalanították az autókat.

A felvételt Czudar Richárd tűzoltó főhadnagy készített a helyszínen, melyet a Kék hírek Facebook oldalán osztottak meg.

