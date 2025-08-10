augusztus 10., vasárnap

Baleset

2 órája

Hármas karambol az M3-ason!

A baleset vasárnap délelőtt történt.

Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Hatvannál. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez.

M3-as, baleset, karambol
Újabb baleset történt az M3-ason (a fotó illusztráció)
Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

Az egység áramtalanította az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – tájékoztatott a katasztrofavedelem.hu.

További hírek a boon.hu-n.

 

