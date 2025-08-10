Baleset
2 órája
Hármas karambol az M3-ason!
A baleset vasárnap délelőtt történt.
Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Hatvannál. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez.
Az egység áramtalanította az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – tájékoztatott a katasztrofavedelem.hu.
