Hármas karambol az M3-ason!

Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Hatvannál. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez.

Újabb baleset történt az M3-ason (a fotó illusztráció)

Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

Az egység áramtalanította az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – tájékoztatott a katasztrofavedelem.hu.

