Több kilométeres torlódás az M3-as autópályán: teljes útzár baleset miatt
Súlyos baleset történt az autópályán vasárnap reggel. Összeütközött egy autó és egy kamion az M3-ason.
Karambolozott egy személyautó és egy kamion az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél vasárnap reggel.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt, amelynél az aszódi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.
Mentőhelikopter is érkezett az M3-asra
Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írta a katasztrófavédelem az oldalán. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.
Több kilométeres torlódás
A 48-as km-nél Kerekharaszt térségében az érintett oldalt teljes szélességében lezárták. A torlódás 4-5 km - írta az útinform.
