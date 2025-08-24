augusztus 24., vasárnap

Teljes útzár

1 órája

Több kilométeres torlódás az M3-as autópályán: teljes útzár baleset miatt

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#m3#autópálya

Súlyos baleset történt az autópályán vasárnap reggel. Összeütközött egy autó és egy kamion az M3-ason.

Boon.hu

Karambolozott egy személyautó és egy kamion az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél vasárnap reggel.

Balesez az M3-as autópályán: mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére
Mentőhelikopter is érkezett az M3-as autópályára (A kép illusztráció)
Fotó: MW

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt, amelynél az aszódi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

Mentőhelikopter is érkezett az M3-asra

Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írta a katasztrófavédelem az oldalán. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

Több kilométeres torlódás

A 48-as km-nél Kerekharaszt térségében az érintett oldalt teljes szélességében lezárták. A torlódás 4-5 km - írta az útinform.

 

