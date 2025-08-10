Közlekedés
15 perce
Újabb baleset az M3-ason, ezúttal Hejőkürtnél
A külső sávot lezárták. Torlódik a forgalom.
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Hejőkürt térségében a 164-es km-nél egy személyautó korlátnak ütközött – tájékoztat az Útinform.
Szombat éjszaka és vasárnap délelőtt is történt baleset az M3-ason, ahol az elmúlt időszakban gyakoriak ezek az esetek.
Ezt ne hagyja ki!Nagy baleset
11 órája
Lángoló autó az éjszakában: dupla baleset bénította meg az M3-as autópályát (frissítve)
További hírek a boon.hu-n.
Ezt ne hagyja ki!Ilyen van?
7 órája
Száguldás egy borsodi városban, de nem sportkocsival, lovasszekérrel! - fotóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre