Közlekedés

Újabb baleset az M3-ason, ezúttal Hejőkürtnél

A külső sávot lezárták. Torlódik a forgalom.

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Hejőkürt térségében a 164-es km-nél egy személyautó korlátnak ütközött – tájékoztat az Útinform.

M3-as, forgalom, közlekedés, rendőrség
A fotó illusztráció
Fotó: Huszár Márk

Szombat éjszaka és vasárnap délelőtt is történt baleset az M3-ason, ahol az elmúlt időszakban gyakoriak ezek az esetek.

További hírek a boon.hu-n.

 

