Újabb baleset az M3-ason, ezúttal Hejőkürtnél

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Hejőkürt térségében a 164-es km-nél egy személyautó korlátnak ütközött – tájékoztat az Útinform.

A fotó illusztráció

Fotó: Huszár Márk

Szombat éjszaka és vasárnap délelőtt is történt baleset az M3-ason, ahol az elmúlt időszakban gyakoriak ezek az esetek.