Még fel sem szabadult az M3-as az egyik baleset után, újabb történt

Karambolozott egy személyautó és egy kistehergépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál vasárnap a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint.

A balesetnél a hatvani hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az M3-as autópályán egy műszaki hibás gépjármű vesztegel Hatvan térségében a Budapest felé vezető oldalon a külső sávban. Az 54-es km-nél a torlódás meghaladta az 5 kilométert - írta az útinform.

