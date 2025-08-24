augusztus 24., vasárnap

Autópálya

1 órája

Még fel sem szabadult az M3-as az egyik baleset után, újabb történt

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#m3#m3 autópálya#Útinform

Tűzoltók érkeztek a sztrádára. Újabb baleset történt vasárnap az M3-as autópályán.

Boon.hu

Karambolozott egy személyautó és egy kistehergépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál vasárnap a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint.

Baleset az M3-as autópályán
Baleset az M3-as autópályán. A fotó illusztráció
Forrás: FB

A balesetnél a hatvani hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az M3-as autópályán egy műszaki hibás gépjármű vesztegel Hatvan térségében a Budapest felé vezető oldalon a külső sávban. Az 54-es km-nél a torlódás meghaladta az 5 kilométert - írta az útinform.

Halálos baleset történt az M3-as autópályán

Vasárnap délelőtt tragédiával végződött egy ütközés az M3-ason.

A vonatközlekedés sem volt egyszerűbb vasárnap

 

