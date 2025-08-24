1 órája
Még fel sem szabadult az M3-as az egyik baleset után, újabb történt
Tűzoltók érkeztek a sztrádára. Újabb baleset történt vasárnap az M3-as autópályán.
Karambolozott egy személyautó és egy kistehergépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál vasárnap a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint.
A balesetnél a hatvani hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Az M3-as autópályán egy műszaki hibás gépjármű vesztegel Hatvan térségében a Budapest felé vezető oldalon a külső sávban. Az 54-es km-nél a torlódás meghaladta az 5 kilométert - írta az útinform.
