Súlyos baleset az M3-as autópályán - hatalmas a dugó!

Az útinform.hu tájékoztatása szerint az M3-as autópályán a Gyöngyös kelet és a Nagyfüged-Ludas csomópontok között péntek délelőtt összeütközött két személyautó.

Baleset az M3-as autópályán/ A fotó illusztráció

Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

A baleset miatt lassabb haladásra, 2-3 kilóméteres araszolgatásra kell készülni.

A belső sávot lezárták, a forgalmat a külsőbe terelik.

A katasztrófavédelem megerősítette, hogy a 78-as kilométernél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon karambolozott két autó. A baleset az M3-as sztrádán, Gyöngyöshalász közelében történt. A gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A raj áramtalanított.

A két autóban összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett - tudta meg a szon.hu.

