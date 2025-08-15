augusztus 15., péntek

Figyelem!

1 órája

Súlyos baleset az M3-as autópályán - hatalmas a dugó!

Címkék#baleset#m3#autópálya

Baleset történt az M3-as autópályán pénteken.

Boon.hu
Súlyos baleset az M3-as autópályán - hatalmas a dugó!

Az útinform.hu tájékoztatása szerint az M3-as autópályán a Gyöngyös kelet és a Nagyfüged-Ludas csomópontok között péntek délelőtt összeütközött két személyautó.

Baleset az M3-as autópályán
Baleset az M3-as autópályán/ A fotó illusztráció
Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

A baleset miatt lassabb haladásra, 2-3 kilóméteres araszolgatásra kell készülni.

A belső sávot lezárták, a forgalmat a külsőbe terelik.

Baleset az M3-as autópályán

A katasztrófavédelem megerősítette, hogy a 78-as kilométernél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon karambolozott két autó. A baleset az M3-as sztrádán, Gyöngyöshalász közelében történt. A gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A raj áramtalanított.

A két autóban összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett - tudta meg a szon.hu.



 

