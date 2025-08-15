1 órája
Súlyos baleset az M3-as autópályán - hatalmas a dugó!
Baleset történt az M3-as autópályán pénteken.
Az útinform.hu tájékoztatása szerint az M3-as autópályán a Gyöngyös kelet és a Nagyfüged-Ludas csomópontok között péntek délelőtt összeütközött két személyautó.
A baleset miatt lassabb haladásra, 2-3 kilóméteres araszolgatásra kell készülni.
A belső sávot lezárták, a forgalmat a külsőbe terelik.
Baleset az M3-as autópályán
A katasztrófavédelem megerősítette, hogy a 78-as kilométernél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon karambolozott két autó. A baleset az M3-as sztrádán, Gyöngyöshalász közelében történt. A gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A raj áramtalanított.
A két autóban összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett - tudta meg a szon.hu.
