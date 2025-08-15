Brutális lopássorozat: vittek mindent, ami a kezükbe akadt Miskolctól Szlovákiáig

Durva lopássorozat! A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2025. május 22. és 2025. augusztus 12. napja között szerencsi, miskolci és szlovák autókereskedésekből, valamint egy Miskolchoz közeli telephelyről összesen több mint 14 millió forint értékben tulajdonítottak el különböző barkácsgépeket, kerékpárt, gumiabroncsokat és felniket.

14 millió forintos lopás Miskolctól Szerencsen át Szlovákiáig

Forrás: MW/Illusztráció

14 millió forintos lopás

A gyanúsítottak cselekményei – bizonyítottság esetén – alkalmasak lehetnek 2 rendbeli jelentős értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének, nagyobb értékre üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének és szabálysértési értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének megállapítására.

A bíróság indokai a letartóztatás mellett

A bíróság álláspontja szerint a bűncselekmények tárgyi súlyára és a miattuk kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel a terheltek szökésének, elrejtőzésének veszélye reális, ezt nem ellensúlyozzák személyi körülményeik. Esetükben az sem kizárható, hogy a tárgyi bizonyítási eszközök, így különösen az eltulajdonított, de eddig elő nem került értéktárgyak megsemmisítésével vagy elrejtésével, illetve a még ki nem hallgatott sértettek befolyásolásával meghiúsítanák vagy megnehezítenék a bizonyítást. A terheltek esetében a bűnismétléstől is tartani lehet, figyelemmel arra, hogy egyikük az ellene kiszabott próbára bocsátás próbaideje alatt, másikuk pedig a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követhette el ezeket a cselekményket.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.

A döntés a másod- és harmadrendű gyanúsított esetében már jogerős - közölte a Miskolci Törvényszék szóvívője.

Rács mögött a Győri kapui sorozatbetörő is

A rendőrök elfogtak, majd őrizetbe vettek egy miskolci betöréssorozattal gyanúsítható helyi fiatalembert. A bűncselekményekkel kapcsolatban a tolvaj élettársát is kihallgatták.