Olyan sorozatot nyomott a miskolci férfi, hogy a Netflix is megirigyelné

A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást egy 48 éves helyi férfi ellen, aki egészen sajátos módszerrel károsította meg az egyik áruházat. A férfi 2025 áprilisa és júniusa között tíz alkalommal vásárolt a boltban, de mindig ugyanazzal a trükkel: a gyorskasszánál egyszerűen nem szkennelte be az összes terméket, majd fizetés nélkül kisétált.

Nem jött be a trükk

A sorozatos lopásokkal közel 30 ezer forintos kárt okozott. A trükk azonban végül nem jött be: az üzlet észlelte a hiányokat, a felvételek alapján beazonosították az elkövetőt, majd a rendőrök eljárást indítottak ellene.

A nyomozás most lezárult, az iratokat pedig átadták az ügyészségnek, amely vádat emelhet a férfival szemben.