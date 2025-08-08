1 órája
Olyan sorozatot nyomott a miskolci férfi, hogy a Netflix is megirigyelné
Hónapokon át ugyanazt az áruházat szemelte ki, és újra meg újra sikerült átvernie a rendszert. Most viszont fordult a kocka.
Folyamatosan visszatért a férfi a miskolci áruházba
A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást egy 48 éves helyi férfi ellen, aki egészen sajátos módszerrel károsította meg az egyik áruházat. A férfi 2025 áprilisa és júniusa között tíz alkalommal vásárolt a boltban, de mindig ugyanazzal a trükkel: a gyorskasszánál egyszerűen nem szkennelte be az összes terméket, majd fizetés nélkül kisétált.
Nem jött be a trükk
A sorozatos lopásokkal közel 30 ezer forintos kárt okozott. A trükk azonban végül nem jött be: az üzlet észlelte a hiányokat, a felvételek alapján beazonosították az elkövetőt, majd a rendőrök eljárást indítottak ellene.
A nyomozás most lezárult, az iratokat pedig átadták az ügyészségnek, amely vádat emelhet a férfival szemben.
A hatóságok ismét felhívják a figyelmet: a gyorskasszák nem egyenlőek a becsületkasszával – a trükközés előbb-utóbb visszaüt.
