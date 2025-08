Tűzoltók, mentők, rendőrök lepték el a Király utcát Miskolcon, harmincan álltak a társasház előtt! - helyszíni fotók, videó

A tűzhelyen felejtett étel égett oda egy miskolci, Király utcai panelház egyik második emeleti lakásában. A tűz átterjedt a szekrényre is. A miskolci hivatásos tűzoltók légzőkészülékben hatoltak be a füsttel erősen megtelt lakásba és egy porral oltóval eloltották a lángokat. A rendőrök egy embert kivittek a lakásból, a helyszínre mentő is érkezett. A lépcsőházba kijutott némi füst, a raj ventilátorral átszellőztetett, illetve a tűzoltók az épület több szintjét is átvizsgálták. Kimenekítésre nem volt szükség, nagyjából harminc lakó a saját lábán hagyta el a házat. Ők rövid idő elteltével visszatérhettek otthonukba