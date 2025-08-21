augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

24°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet!

33 perce

Borzasztó eset egy borsodi faluban, a rokonok húzták ki a kútból egy asszony élettelen testét

Címkék#Országos Mentőszolgálat#családtag#test#segítség#udvar

Hatalmas szerencséje volt egy nőnek egy borsodi kis faluban. Az 50 év körüli asszony fejjel lefelé kútba esett, a helyszínen kellett újraéleszteni, mentőhelikopter vitte kórházba. Hogy esik valaki egy kútba? Cikkünkből kiderül.

Boon.hu
Borzasztó eset egy borsodi faluban, a rokonok húzták ki a kútból egy asszony élettelen testét

Ebből a kútból húzták ki az eszméletlen nőt

Forrás: police.hu

Szolgálatot teljesítő készenléti rendőrök és három helyi lakos összefogásának, valamint a gyors újraélesztésnek köszönhetően sikerült megmenteni egy idősebb nő életét, aki kútba esett, fejjel lefelé. Az eset Sajópüspökiben, egy udvari kútnál történt, ahogyan arról a boon.hu elsőként beszámolt.

Kútba esett egy asszony, mentőhelikopter szállította kórházba újraélesztés után.
Mentőhelikopter érkezett a kútba esett asszonyhoz (A fotó illusztráció)
Forrás: MW

A kútba esett nőt a családtagok húzták ki

Augusztus 15-én kora esti órában riasztották a Készenléti Rendőrség közterületi járőreit a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Sajópüspökibe, ahol a bejelentés szerint egy nő esett a családi ház udvarán található kútba. A helyszínre érkező rendőrök megkezdték az eszméletlen asszony újraélesztését, valamint megkérték az OMSZ segítségét

 – olvasható a Készenléti Rendőrség közleményében. Az asszony életét a családtagok és szomszédok gyors beavatkozása alapozta meg: a bejelentést követő percekben a kútból kihúzták az élettelen testet, és megkezdték az újraélesztést, amit azonnal átvettek a kiérkező rendőrök.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Így történt majdnem tragédia

A család elmondása szerint az asszony egy melléképülethez indult az udvaron, de néhány perccel később már nem találták, ekkor kezdték el keresni. A kútban fejjel lefelé, eszméletlenül találtak rá. A mentősök a helyszínre érkezés után folytatták a szakszerű ellátást. 

Mint elmondták, a rendőrök helyszíni beavatkozása nélkül az asszony életét nem lehetett volna megmenteni.

A sérültet végül stabil állapotban előbb átszállították a közeli sportpályára, ahol már várta a mentőhelikopter, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Sürgősségi Osztályára szállította.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu