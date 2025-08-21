Borzasztó eset egy borsodi faluban, a rokonok húzták ki a kútból egy asszony élettelen testét

Szolgálatot teljesítő készenléti rendőrök és három helyi lakos összefogásának, valamint a gyors újraélesztésnek köszönhetően sikerült megmenteni egy idősebb nő életét, aki kútba esett, fejjel lefelé. Az eset Sajópüspökiben, egy udvari kútnál történt, ahogyan arról a boon.hu elsőként beszámolt.

Mentőhelikopter érkezett a kútba esett asszonyhoz (A fotó illusztráció)

Forrás: MW

A kútba esett nőt a családtagok húzták ki

Augusztus 15-én kora esti órában riasztották a Készenléti Rendőrség közterületi járőreit a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Sajópüspökibe, ahol a bejelentés szerint egy nő esett a családi ház udvarán található kútba. A helyszínre érkező rendőrök megkezdték az eszméletlen asszony újraélesztését, valamint megkérték az OMSZ segítségét

– olvasható a Készenléti Rendőrség közleményében. Az asszony életét a családtagok és szomszédok gyors beavatkozása alapozta meg: a bejelentést követő percekben a kútból kihúzták az élettelen testet, és megkezdték az újraélesztést, amit azonnal átvettek a kiérkező rendőrök.

Így történt majdnem tragédia

A család elmondása szerint az asszony egy melléképülethez indult az udvaron, de néhány perccel később már nem találták, ekkor kezdték el keresni. A kútban fejjel lefelé, eszméletlenül találtak rá. A mentősök a helyszínre érkezés után folytatták a szakszerű ellátást.

Mint elmondták, a rendőrök helyszíni beavatkozása nélkül az asszony életét nem lehetett volna megmenteni.

A sérültet végül stabil állapotban előbb átszállították a közeli sportpályára, ahol már várta a mentőhelikopter, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Sürgősségi Osztályára szállította.