Életet mentettek

2 órája

Kútba esett egy nő! Hatalmas baj történt Ózd környékén, mentőhelikopter a helyszínen (a rendőrök nyilatkozatával frissítve)

Címkék#életmentés#kútba esett#mentőhelikopter

Mentőre és mentőhelikopterre lettek figyelmesek péntek délután Ózd közelében. Egy 50 év körüli nő kútba esett Sajópüspökiben.

Boon.hu

A 26-os főút és környéke Facebook-csoportban megjelent beszámoló szerint Sajópüspöki elején rendőrök és mentők dolgoztak, miközben az Ózd felőli végén, a pályán – feltehetően sportpályán – egy mentőhelikopter állt. A helyszínen nagy volt a sürgés-forgás, a helikopterben csomagoltak, ám a hordágyat még üresen látták. A rendőrök intenzíven rádióztak, és a beszámoló szerint a sérült érkezését várták.

Kútba esett valaki, mentőhelikopter van a helyszínen.
Mentőhelikopter van a sajópüspöki sportpályán, információink szerint valaki kútba esett
Forrás: MW

Kútba esett egy nő

Sajópüspöki elején rendőr és mentő, valami történt, mert az Ózd felőli végén a pályán – nem tudom, foci pálya vagy mi lehet – mentőhelikopter áll, nagyon pakoltak benne, de a hordágyat még üresnek láttam. A rendőrök nagyon rádióztak, várták a sérültet. Nézelődő, bámészkodó emberek az úton és a járdán. Óvatosan vezessetek, mert a gyerekek is szaladgálnak ki az útra a helikoptert nézni. Már Serenyfalvánál járunk, Ózd felől jövünk, eddig balesetet nem láttunk

 – szól a bejegyzés. A hozászólók közül többen írták, hogy egy nő kútba esett, amit az Országos Mentőszolgálat megerősített a boon.hu-nak.

A helyszínről egy 50 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően szállítottak bajtársaink légi úton kórházba.

Frissítés:

Mire odaértek a készenléti rendőrök, a sérültet kihúzták. A rendőrök megkezdték az újraélesztést a mentők érkezéséig – tájékoztatta portálunkat Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Az eset körülményeit a hatóság vizsgálja. Amint részletes információk lesznek az esetről, cikkünket frissítjük.

 

