A rendőrök karjaiba repítette a motorost a Zombie drog - videó

A pénzügyőrök az M3-as autópálya egyik pihenőjében tartottak ellenőrzést, amikor a sztráda belső sávjában egy motorkerékpáros extrém sebességgel haladt el mellettük. Az egyenruhások figyelmét nemcsak a tempó, hanem a veszélyes vezetési stílus is felkeltette, ezért úgy döntöttek, hogy a következő lehetőségnél intézkedés alá vonják a motorost.

Zombie drog, úgynevezett kristály hatása alatt motorozott a férfi az M3-ason. Fotó: NAV

Agressszív volt a férfi a kristálytól

A magyar férfi már az ellenőrzés ténye ellen is agresszívan lépett fel, és együttműködni sem nagyon akart. A járőrök felszólították a jogkövető magatartása, majd rákérdeztek, hogy bódítószer hatása alatt áll-e.

A férfi beismerte, hogy előző éjjel úgynevezett „kristály” nevű kábítószert fogyasztott.

Az egyenruhások ezt követően átvizsgálták a férfi hátizsákját is, amiből néhány grammnyi kábítószergyanús anyag és két üvegpipa került elő - közölte a NAV.

A rendőrök átvették az ügyet

A 39 éves férfit további intézkedésre átadták a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak, akik az esetet bűntetőeljárás keretében vizsgálják.

Figyelem! Magyarországon mennyiségtől függetlenül tilos a kábítószer előállítása, terjesztése és használata!

