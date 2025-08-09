32 perce
Körözött bűnözőt kaptak el a mezőkövesdi zsaruk, így bukott le!
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség miatt nyomoz öt mezőkövesdi, illetve környékbeli településeken élő férfival szemben. Körözött bűnözőt is bilincsbe vertek!
A rendőrök a gyanúsítottaktól összesen csaknem 40 gramm tiltott szert foglaltak le por, tabletta és növényi származék formájában.
Körözött bűnözőt fogtak Mezőkövesden
A járőrök igazoltattak Mezőkövesd belterületén egy sofőrt, aki kábítószer hatása alatt állt, ráadásul el volt tiltva a járművezetéstől és még egy másik rendőrkapitányság is körözte - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
A kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
Még több hír a boon.hu oldalán:
Miután Miskolcon elfogták, ismét megszökött Európa egyik legkeresettebb bűnözője
Ennél a miskolci bérháznál kapták el a veszélyes nagyhalat! Megszólalt a szemtanú, aki az első sorból nézte végig az akciót – videóval
Európa egyik legkeresettebb, veszélyes bűnözőjét kapták el Miskolcon, fotókon és videón az akció