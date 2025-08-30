Helyi kék hírek
1 órája
Figyelem, ha erre jár: forgalmi káosz várható a Puskin utcában!
Rendőrségi helyszínelés miatt korlátozás várható ezen a szakaszon. Számítson rá, ha Miskolcon errefelé menne.
„Forgalomkorlátozás. A helyszíni szemle időtartama várhatóan 1 óra.
Félpályás útlezárás: Puskin utca 24.” - írja a Rutin.
1 órája
