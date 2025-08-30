augusztus 30., szombat

Helyi kék hírek

1 órája

Figyelem, ha erre jár: forgalmi káosz várható a Puskin utcában!

Címkék#Rutin#Puskin utca#útlezárás#félpályás útlezárás

Rendőrségi helyszínelés miatt korlátozás várható ezen a szakaszon. Számítson rá, ha Miskolcon errefelé menne.

Forgalomkorlátozás. A helyszíni szemle időtartama várhatóan 1 óra.

Félpályás útlezárás: Puskin utca 24.”  - írja a Rutin.

 

