53 perce
Kigyulladt a családi ház udvarán állva - A szerencsi tűzoltók siettek a helyszínre
A szerencsi tűzoltókat a Mátyás király utcába riasztották.
Kigyulladt egy személyautó Tállyán egy családi ház udvarán, a Mátyás király utcában szerdán.
A tűzoltók tájékoztatása szerint az autó motortere égett.
A szerencsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat - közölte a katasztrófavédelem.
Tűzeset
4 órája
Robbanásokra ébredt hajnalban a borsodi faluban, megdöbbentő felvételek a helyszínről – videóval
Lángok
Tegnap, 6:45
Gázpalack is robbant az éjszakai tűzben a borsodi településen (frissítve)
Felvették az egészet
2025.08.24. 19:22
Brutális látvány: A tűzoltók küzdöttek a lángokkal - Videón az M3-ason kigyulladt autó
