Tűz

53 perce

Kigyulladt a családi ház udvarán állva - A szerencsi tűzoltók siettek a helyszínre

Címkék#katasztrófavédelem#Tállya#Mátyás király utcában#tűz

A szerencsi tűzoltókat a Mátyás király utcába riasztották.

Boon.hu

Kigyulladt egy személyautó Tállyán egy családi ház udvarán, a Mátyás király utcában szerdán.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt egy személyautó Tállyán
Kigyulladt egy személyautó Tállyán. Forrás: katasztrófavédelem

A tűzoltók tájékoztatása szerint az autó motortere égett.

A szerencsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat - közölte a katasztrófavédelem.

 

 

