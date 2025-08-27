Kigyulladt a családi ház udvarán állva - A szerencsi tűzoltók siettek a helyszínre

Kigyulladt egy személyautó Tállyán egy családi ház udvarán, a Mátyás király utcában szerdán.

Forrás: katasztrófavédelem

A tűzoltók tájékoztatása szerint az autó motortere égett.

A szerencsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat - közölte a katasztrófavédelem.