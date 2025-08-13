augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

30°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

A kazincbarcikai rendőrök lecsaptak a kertészkedő fiatalemberre, aki nem trópusi gyümölcsöket termesztett otthon - videóval

Címkék#rendőrség#Kazincbarcikai Rendőrkapitányság#marihuánát#kender#kereskedelem

Nem ez lesz az év biznisze! A kazincbarcikai rendőrök őrizetbe vették azt a fiatal férfit, aki tardonai otthonában termesztette a kendert, illetve értékesítette a marihuánát ismerőseinek.

Boon.hu
A kazincbarcikai rendőrök lecsaptak a kertészkedő fiatalemberre, aki nem trópusi gyümölcsöket termesztett otthon - videóval

Ártatlannak tűnő palánták

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoz egy tardonai fiatalemberrel szemben, aki vödrökben és ládákban termesztette a kendert.

Kendert termesztett tardonai otthonában.
Kendert termesztett tardonai otthonában. Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség

Egy igazoltatás után bukott le

A rendőrök 2025. májusában állítottak meg egy Kazincbarcikán közlekedő autót, amelyben két férfi utazott. Az igazoltatás során az autóban marihuánát is találtak, illetve a két utazó fogyasztott is a tiltott szerből, ezért mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket.

Az ekkor indított büntetőeljárásban került később a nyomozók vizsgálati körébe egy tardonai férfi, akinek lakásán kutatást tartottak és ennek során vödrökbe és ládákba ültetve találtak, illetve foglaltak le 16 tő – marihuánát adó – kendert. A gyanú szerint a férfi az itt megtermelt kábítószert értékesítette vevőinek.

A kenderültetvényről és a férfi letartóztatásáról videót tett közzé a rendőrség

A rendőrök a férfit augusztus 11-én őrizetbe vették - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.

A rendőrök kigyomlálták a gazt. Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

Még több hír a boon.hu oldalán:

A rendőrség nem kíméli a kábítószer-terjesztőket:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu