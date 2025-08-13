A kazincbarcikai rendőrök lecsaptak a kertészkedő fiatalemberre, aki nem trópusi gyümölcsöket termesztett otthon - videóval

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoz egy tardonai fiatalemberrel szemben, aki vödrökben és ládákban termesztette a kendert.

Kendert termesztett tardonai otthonában. Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség

Egy igazoltatás után bukott le

A rendőrök 2025. májusában állítottak meg egy Kazincbarcikán közlekedő autót, amelyben két férfi utazott. Az igazoltatás során az autóban marihuánát is találtak, illetve a két utazó fogyasztott is a tiltott szerből, ezért mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket.

Az ekkor indított büntetőeljárásban került később a nyomozók vizsgálati körébe egy tardonai férfi, akinek lakásán kutatást tartottak és ennek során vödrökbe és ládákba ültetve találtak, illetve foglaltak le 16 tő – marihuánát adó – kendert. A gyanú szerint a férfi az itt megtermelt kábítószert értékesítette vevőinek.

A kenderültetvényről és a férfi letartóztatásáról videót tett közzé a rendőrség

A rendőrök a férfit augusztus 11-én őrizetbe vették - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.

A rendőrök kigyomlálták a gazt. Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

