Ilyen van?

2 órája

Száguldás egy borsodi városban, de nem sportkocsival, lovasszekérrel! - fotóval

Címkék#Kazincbarcika#lovasszekér#szabálytalan

Szombat éjszaka nem mindennapi jelentekbe futhattak egy borsodi város lakói. Vagyis leginkább elfutottak előle. Vagy kikerülték. Lovasszekér száguldozott Kazincbarcika utcáin.

Boon.hu
Ijesztő jelenetek zajlottak Kazincbarcika utcáin

Ijesztő jelenetek zajlottak Kazincbarcika utcáin

Forrás: Kolorline

Egy kazincbarcikai autós fényképezte le és osztotta meg a közösségi médiában, hogy valaki egészen szokatlan módon törte meg a nyári nyugalmat. A helyi Facebook-csoportban megjelent beszámoló szerint a sofőr – pontosabban kocsis – nem kímélte a tempót, bevágott az autók elé, parkon át rövidített, és egy pillanatig sem tűnt úgy, mintha érdekelnék a közlekedési szabályok.

Lovasszekér száguldozott Kazincbarcika utcáin.
Népes társaság volt a lovasszekéren, ami Kazincbarcika utcáin száguldozott
Forrás: Facebook

Kazincbarcika, ahol minden megtörténhet?

A látványos és veszélyes „mutatvány” nem maradt észrevétlen. Többen látták az akciót, és sokan attól tartottak, hogy a történet balesettel ér véget.

Remélem, valaki leállítja őket

 – írta a posztoló.

Kazincbarcika és térségének híreiért is olvassa a boon.hu-t!

 

