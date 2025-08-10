Száguldás egy borsodi városban, de nem sportkocsival, lovasszekérrel! - fotóval

Egy kazincbarcikai autós fényképezte le és osztotta meg a közösségi médiában, hogy valaki egészen szokatlan módon törte meg a nyári nyugalmat. A helyi Facebook-csoportban megjelent beszámoló szerint a sofőr – pontosabban kocsis – nem kímélte a tempót, bevágott az autók elé, parkon át rövidített, és egy pillanatig sem tűnt úgy, mintha érdekelnék a közlekedési szabályok.

Népes társaság volt a lovasszekéren, ami Kazincbarcika utcáin száguldozott

Forrás: Facebook

Kazincbarcika, ahol minden megtörténhet?

A látványos és veszélyes „mutatvány” nem maradt észrevétlen. Többen látták az akciót, és sokan attól tartottak, hogy a történet balesettel ér véget.

Remélem, valaki leállítja őket

– írta a posztoló.