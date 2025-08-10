2 órája
Száguldás egy borsodi városban, de nem sportkocsival, lovasszekérrel! - fotóval
Szombat éjszaka nem mindennapi jelentekbe futhattak egy borsodi város lakói. Vagyis leginkább elfutottak előle. Vagy kikerülték. Lovasszekér száguldozott Kazincbarcika utcáin.
Ijesztő jelenetek zajlottak Kazincbarcika utcáin
Forrás: Kolorline
Egy kazincbarcikai autós fényképezte le és osztotta meg a közösségi médiában, hogy valaki egészen szokatlan módon törte meg a nyári nyugalmat. A helyi Facebook-csoportban megjelent beszámoló szerint a sofőr – pontosabban kocsis – nem kímélte a tempót, bevágott az autók elé, parkon át rövidített, és egy pillanatig sem tűnt úgy, mintha érdekelnék a közlekedési szabályok.
Kazincbarcika, ahol minden megtörténhet?
A látványos és veszélyes „mutatvány” nem maradt észrevétlen. Többen látták az akciót, és sokan attól tartottak, hogy a történet balesettel ér véget.
Remélem, valaki leállítja őket
– írta a posztoló.
Kazincbarcika és térségének híreiért is olvassa a boon.hu-t!
Fák nőnek az egykori gyár tetején – így pusztul a Borsodi Hőerőmű (fotókkal)