37 perce
Hármas karambol Tiszaújvárostól nem messze, gyerekek is megsérültek!
Három jármű ütközött a 35-ös számú főúton.
Hármas karambol történt a 35-ös számú főút 31. kilométerszelvényében Polgár és Görbeháza között szerdán.
Hármas karambol, erre terelnek
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint három jármű ütközött, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárás van érvényben.
A rendőrök a forgalmat az M3-as és az M35-ös autópályára terelik - közölték.
A Haont az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta, hogy a balesetben többen megsérültek, gyerekeket is kórházba kellett vinni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek!
Még több hír a boon.hu oldalán:
Súlyos buszbaleset történt a szomszéd vármegyében - többen kirepültek a menetrend szerinti járatból
Felfoghatatlan: elhunyt a legendás miskolci buszsofőr, aki 37 évig szállította az utasokat
Robbanásokra ébredt hajnalban a borsodi faluban, megdöbbentő felvételek a helyszínről – videóval