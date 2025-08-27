augusztus 27., szerda

Figyelem!

2 órája

Hármas karambol Tiszaújvárostól nem messze, gyerekek is megsérültek!

Címkék#karambol#Tiszaújváros#m35#baleset

Három jármű ütközött a 35-ös számú főúton.

Boon.hu

Hármas karambol történt a 35-ös számú főút 31. kilométerszelvényében Polgár és Görbeháza között szerdán.

Hármas karambol Tiszaújváros közelében
Hármas karambol Tiszaújvárostól nem messze. Forrás: police.hu

Hármas karambol, erre terelnek

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint három jármű ütközött, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárás van érvényben.

A rendőrök a forgalmat az M3-as és az M35-ös autópályára terelik - közölték.

Gyerekek is megsérültek a balesetben

A Haont az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta, hogy a balesetben többen megsérültek, gyerekeket is kórházba kellett vinni.

Fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek!

