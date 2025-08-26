augusztus 26., kedd

Baleset

51 perce

Baleset bénítja a forgalmat a Petőfi térnél, mentőautó is megjelent + fotók

Mentőkocsi is kint volt a kedden késő délután a Macropolis mellett történt karambolnál, de nem volt rá szükség, nem járt személyi sérüléssel az autóbaleset, csak anyagi kárral.

Boon.hu

A Petőfi tér és a Macropolis épülettömbje között, a Laborfalvi utca becsatlakozásának körzetében ütközött össze két személyautó, pontosabban egyik a másiknak. A miskolci karambolnak nem volt sérültje.

karambol
Karambol a Petőfi térnél, rendőri vizsgálattal

Karambol a Petőfi térnél: kocsi sérült, ember nem

Csak anyagi kárral (ami nyilván a két jármű karosszériájának valamilyen mérvű roncsolódását jelenti) járó közlekedési balesetként könyvelte el a rendőrség azt a koccanást, amely kedden kora este történt a Petőfi tér mellett, a 26-os út felé vivő utcaszakaszon. két Honda ütközött a boon.hu által szerzett információk szerint.

A közlekedésrendészeti hatóságtól kapott tájékoztatásból kiderült, cikkünk megjelenése idején még vizsgálják a körülményeket. A szemtanúk beszámoltak róla, hogy a helyszínen mentőautó is megjelent, de mint megtudtuk, nem lesz rá szükség, nincs személyi sérülés. Úgy tudni, a közlekedésben sem okoztak fennakadást a történtek, nincs forgalmi terelés.

Baleset a Petőfi Sándor térnél

