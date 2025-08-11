augusztus 11., hétfő

Hárman csattantak

37 perce

Baleset miatt terelés a Miskolc–Sajószentpéter útszakaszon!

Címkék#karambol#rendőrség#személyi sérülés#26-os út#terelés#személyautó#Szirmabesenyő#baleset#forgalomelterelés#könnyebb sérülés

Elterelik cikkünk megjelenése idején a 26-os út egy részén a gépjármű-forgalmat. Karambol áll a háttérben, ami könnyebb sérüléssel járt.

Boon.hu
Baleset miatt terelés a Miskolc–Sajószentpéter útszakaszon!

Karambol és torlódás a 26-os országúton Sajókeresztúr-Sajóecseg „magasságában”

Forrás: Facebook

A megyeszékhely felől a 26-os úton „kifelé” tartó közlekedés akadozik jelenleg, hétfőn kora délután. A sajószentpéteri úton, valahol a szirmabesenyői elágazás utáni részen történt baleset. A kisebb karambolban személyi sérülés is történt.

karambol
Karambol és torlódás a 26-os országúton Sajókeresztúr-Sajóecseg „magasságában”
Forrás: Facebook

Karambol a 26-os úton, Besenyőre terelik a kocsikat

Jelen állás szerint, amint azt a rendőrségtől megtudta a Boon.hu, tart a hatósági vizsgálat. Ennek következtében a Miskolcra Sajószentpéter felé tartó autóforgalom elakadt, pontosabban elterelik azt Szirmabesenyőre.

Az eredeti hírt és az illusztrációnak használt képeket a 26-os Főút és környéke nevű Facebook-csoportból szereztük.

Információnk szerint egy személyautó szaladt bele egy másikba valamivel dél után. Könnyebb személyi sérülés lett az ütközés eredménye. Történt mindez a 26-os főút észak felé tartó egyik sávjában. Az aszfaltcsíknak ezt az oldalát le is kellett zárnia a vizsgálat idejére a rendőrségnek. A forgalmi terelést a szirmabesenyői kerülő révén oldják meg, aminek végéről is igyekszünk majd beszámolni. Továbbá hamarosan helyszíni fotókkal jelentkezünk!

 

 

