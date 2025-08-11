37 perce
Baleset miatt terelés a Miskolc–Sajószentpéter útszakaszon!
Elterelik cikkünk megjelenése idején a 26-os út egy részén a gépjármű-forgalmat. Karambol áll a háttérben, ami könnyebb sérüléssel járt.
Karambol és torlódás a 26-os országúton Sajókeresztúr-Sajóecseg „magasságában”
Forrás: Facebook
A megyeszékhely felől a 26-os úton „kifelé” tartó közlekedés akadozik jelenleg, hétfőn kora délután. A sajószentpéteri úton, valahol a szirmabesenyői elágazás utáni részen történt baleset. A kisebb karambolban személyi sérülés is történt.
Karambol a 26-os úton, Besenyőre terelik a kocsikat
Jelen állás szerint, amint azt a rendőrségtől megtudta a Boon.hu, tart a hatósági vizsgálat. Ennek következtében a Miskolcra Sajószentpéter felé tartó autóforgalom elakadt, pontosabban elterelik azt Szirmabesenyőre.
Az eredeti hírt és az illusztrációnak használt képeket a 26-os Főút és környéke nevű Facebook-csoportból szereztük.
Információnk szerint egy személyautó szaladt bele egy másikba valamivel dél után. Könnyebb személyi sérülés lett az ütközés eredménye. Történt mindez a 26-os főút észak felé tartó egyik sávjában. Az aszfaltcsíknak ezt az oldalát le is kellett zárnia a vizsgálat idejére a rendőrségnek. A forgalmi terelést a szirmabesenyői kerülő révén oldják meg, aminek végéről is igyekszünk majd beszámolni. Továbbá hamarosan helyszíni fotókkal jelentkezünk!
