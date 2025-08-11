Baleset miatt terelés a Miskolc–Sajószentpéter útszakaszon! (frissítve helyszíni fotókkal)

A megyeszékhely felől a 26-os úton „kifelé” tartó közlekedés akadozik jelenleg, hétfőn kora délután. A sajószentpéteri úton, valahol a szirmabesenyői elágazás utáni részen történt baleset. A kisebb karambolban személyi sérülés is történt.

Karambol és torlódás a 26-os országúton Sajókeresztúr-Sajóecseg „magasságában”

Forrás: Facebook

Karambol a 26-os úton, Besenyőre terelik a kocsikat

Jelen állás szerint, amint azt a rendőrségtől megtudta a Boon.hu, tart a hatósági vizsgálat. Ennek következtében a Miskolcra Sajószentpéter felé tartó autóforgalom elakadt, pontosabban elterelik azt Szirmabesenyőre.

Az eredeti hírt és az illusztrációnak használt képeket a 26-os Főút és környéke nevű Facebook-csoportból szereztük.