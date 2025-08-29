Figyelem!
Karambol az M3-ason: a leállósávon halad a forgalom, több kilométeres a torlódás
Csincse közelében egy szakaszon a leállósávon halad a forgalom. Péntek délután történt a karambol az M3-ason.
Karambol az M3-ason. Összeütközött két személyautó az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Csincse térségében, a 145. kilométernél pénteken.
Karambol az M3-ason: leállósávon halad a forgalom
A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit.
Az érintett sztrádaszakaszon egy sávot lezártak, a leállósávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.
Több kilométeren torlódik a kocsisor - írta az útinform.
Csütörtök délután halálos baleset történt a 27-esen:
