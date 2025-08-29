Karambol az M3-ason: a leállósávon halad a forgalom, több kilométeres a torlódás

Karambol az M3-ason. Összeütközött két személyautó az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Csincse térségében, a 145. kilométernél pénteken.

Karambol az M3-ason péntek délután.

Karambol az M3-ason: leállósávon halad a forgalom

A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit.

Az érintett sztrádaszakaszon egy sávot lezártak, a leállósávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

Több kilométeren torlódik a kocsisor - írta az útinform.

