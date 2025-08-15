Olyat árult Sátoraljaújhelyen, amit nem lett volna szabad - ennyit kaphat érte!

Kereskedelemmel szerzett pénzt a férfi Sátoraljaújhelyen. Azonban amit árult, tiltott!

A rendőrök Sátoraljaújhelyen is lecsaptak egy kábítószer-kereskedőre.

Kábítószer-kereskedelem Sátoraljaújhelyen

A nyomozás eddig adatai szerint a férfi 2025. augusztus 12-én és azt megelőzően mintegy négy hónapon keresztül értékesített kábítószert Sátoraljaújhelyen megközelítőleg 100 alkalommal, összesen körülbelül 1.000.000 forint értékben egy személy részére. Továbbá 2025. augusztus 12-e előtt is több különböző személy részére adott el kábítószert haszonszerzési céllal.

Mennyit kaphat egy kábítószer-kereskedő?

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet kábítószer-kereskedelem bűntettének megállapítására, amely 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bíróság álláspontja szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés mértéke önmagában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet a terhelt személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a nyomozásban érintett személyekkel történő összebeszéléssel, illetve a büntetőeljárásban résztvevő és a még csak a hatóság látóterében lévő személyek befolyásolásával, megfélemlítésével meghiúsítaná vagy megnehezítené a bizonyítást. Ezt erősíti az is, hogy a kábítószer beszerzési forrása ez idáig feltáratlan. Esetében a bűnismétlés veszélye is reális, ugyanis a vele szemben korábban kiszabott büntetések, és az sem tartotta vissza attól, hogy újabb bűncselekményt kövessen el, hogy ugyanilyen cselekmény miatt büntetőeljárás van ellene folyamatban. Ezt támasztja alá az is, hogy a gyanúsított hosszú idő alatt, szervezetten követhette el a bűncselekményt, azaz ilyen életmódra rendezkedett be.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. szeptember 15. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges - közölte a Miskolci Törvényszék szóvívője.