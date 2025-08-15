augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bíróság előtt

1 órája

Olyat árult Sátoraljaújhelyen, amit nem lett volna szabad - ennyit kaphat érte!

Címkék#szabadláb#Sátoraljaújhely#bűncselekmény#kábítószer#kereskedelem

Tiltott áruval kereskedhetett Sátoraljaújhelyen. A Miskolci Járásbíróság elrendelte a férfinak a letartóztatását.

Boon.hu

Kereskedelemmel szerzett pénzt a férfi Sátoraljaújhelyen. Azonban amit árult, tiltott!

Kábítószer-kereskedelem Sátoraljaújhelyen illusztráció
A rendőrök Sátoraljaújhelyen is lecsaptak egy kábítószer-kereskedőre. 
Forrás: Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/illuszztráció

Kábítószer-kereskedelem Sátoraljaújhelyen

A nyomozás eddig adatai szerint a férfi 2025. augusztus 12-én és azt megelőzően mintegy négy hónapon keresztül értékesített kábítószert Sátoraljaújhelyen megközelítőleg 100 alkalommal, összesen körülbelül 1.000.000 forint értékben egy személy részére. Továbbá 2025. augusztus 12-e előtt is több különböző személy részére adott el kábítószert haszonszerzési céllal.

Mennyit kaphat egy kábítószer-kereskedő?

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet kábítószer-kereskedelem bűntettének megállapítására, amely 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bíróság álláspontja szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés mértéke önmagában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet a terhelt személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a nyomozásban érintett személyekkel történő összebeszéléssel, illetve a büntetőeljárásban résztvevő és a még csak a hatóság látóterében lévő személyek befolyásolásával, megfélemlítésével meghiúsítaná vagy megnehezítené a bizonyítást. Ezt erősíti az is, hogy a kábítószer beszerzési forrása ez idáig feltáratlan. Esetében a bűnismétlés veszélye is reális, ugyanis a vele szemben korábban kiszabott büntetések, és az sem tartotta vissza attól, hogy újabb bűncselekményt kövessen el, hogy ugyanilyen cselekmény miatt büntetőeljárás van ellene folyamatban. Ezt támasztja alá az is, hogy a gyanúsított hosszú idő alatt, szervezetten követhette el a bűncselekményt, azaz ilyen életmódra rendezkedett be.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. szeptember 15. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges - közölte a Miskolci Törvényszék szóvívője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu