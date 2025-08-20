augusztus 20., szerda

A titok

1 órája

A szekrény mögött rejtőzött a titok – döbbenetes felfedezés Szentistvánon - vidóval!

Címkék#Rendőr-főkapitányság#származék#sátor#anyag

Egy férfi otthonában olyan „helyiséget” találtak a rendőrök, amire senki sem számított.

A titokra fény derült a férfi otthonában

Forrás: Police

Fotó: Police

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt folytat eljárást egy 40 éves férfivel szemben.  A gyanúsított augusztus 12-ét megelőzően otthonában, egy szekrénnyel eltakart, kábítószer nevelésére speciálisan kialakított helyiségben termesztette a cannabist saját használatra. Egy szentistváni, belga származású férfit hallgattak ki gyanúsítottként a mezőkövesdi nyomozók a DELTA Program részeként.

Kábítószergyanús növényeket találtak
Érdekes dolgokat találtak a rendőrök a férfi lakásában
Forrás: Police

Minden eszköz a rendelkezésére állt

A kutatás során a rendőrök közel egy kilogramm kábítószernek minősülő növényi származékot, illetve termesztéshez használt eszközöket – többek közt sátrat, ventilátort, lámpatestet, fűtőtestet, szünetmentes-tápegységet, illetve szellőztetőrendszert – foglaltak le. A rendőrök azt is megállapították, hogy az elkövető két alkalommal Németországból kábítószergyanús anyagot rendelt - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán.

Kihallgatásán a férfi beismerő vallomást tett

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

 

