A szekrény mögött rejtőzött a titok – döbbenetes felfedezés Szentistvánon - vidóval!

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt folytat eljárást egy 40 éves férfivel szemben. A gyanúsított augusztus 12-ét megelőzően otthonában, egy szekrénnyel eltakart, kábítószer nevelésére speciálisan kialakított helyiségben termesztette a cannabist saját használatra. Egy szentistváni, belga származású férfit hallgattak ki gyanúsítottként a mezőkövesdi nyomozók a DELTA Program részeként.

Érdekes dolgokat találtak a rendőrök a férfi lakásában

Forrás: Police

Minden eszköz a rendelkezésére állt

A kutatás során a rendőrök közel egy kilogramm kábítószernek minősülő növényi származékot, illetve termesztéshez használt eszközöket – többek közt sátrat, ventilátort, lámpatestet, fűtőtestet, szünetmentes-tápegységet, illetve szellőztetőrendszert – foglaltak le. A rendőrök azt is megállapították, hogy az elkövető két alkalommal Németországból kábítószergyanús anyagot rendelt - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán.

Kihallgatásán a férfi beismerő vallomást tett

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!