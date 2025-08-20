32 perce
A szekrény mögött rejtőzött a titok – döbbenetes felfedezés Szentistvánon - vidóval!
Egy férfi otthonában olyan „helyiséget” találtak a rendőrök, amire senki sem számított.
A titokra fény derült a férfi otthonában
Forrás: Police
Fotó: Police
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt folytat eljárást egy 40 éves férfivel szemben. A gyanúsított augusztus 12-ét megelőzően otthonában, egy szekrénnyel eltakart, kábítószer nevelésére speciálisan kialakított helyiségben termesztette a cannabist saját használatra. Egy szentistváni, belga származású férfit hallgattak ki gyanúsítottként a mezőkövesdi nyomozók a DELTA Program részeként.
Minden eszköz a rendelkezésére állt
A kutatás során a rendőrök közel egy kilogramm kábítószernek minősülő növényi származékot, illetve termesztéshez használt eszközöket – többek közt sátrat, ventilátort, lámpatestet, fűtőtestet, szünetmentes-tápegységet, illetve szellőztetőrendszert – foglaltak le. A rendőrök azt is megállapították, hogy az elkövető két alkalommal Németországból kábítószergyanús anyagot rendelt - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán.
Kihallgatásán a férfi beismerő vallomást tett
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
