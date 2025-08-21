1 órája
Vígan szerettek volna kormányozni a sofőrök, de lebuktak
A rendőrök szerint a kormány mögött a víz bizony sokkal jobb ital, mint bármi más – a szonda pedig most sem kegyelmezett.
A rendőrök a vizet javasolják fogyasztásra
Fotó: A kép illusztráció
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai tizenkét ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból.
A rendőrök nyáron is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, nagy kockázatot jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat - olvasható a police.hu hivatalos oldalán.
Balesetet is okoztak!
A vármegye útjain augusztus 11–17. között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban tizenkét ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhattak volna.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik!
„…hogy mindenki hazaérjen!”
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A rendőrök is ledöbbentek. Hihetetlen, még mindig van, aki így vezet Borsodban
A zebrán elgázolt kislány még másfél éves sem volt! – több a gyermek áldozat Borsod közútjain, mint gondolná