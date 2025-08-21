augusztus 21., csütörtök

Kék villogó

1 órája

Vígan szerettek volna kormányozni a sofőrök, de lebuktak

A rendőrök szerint a kormány mögött a víz bizony sokkal jobb ital, mint bármi más – a szonda pedig most sem kegyelmezett.

A rendőrök a vizet javasolják fogyasztásra

Fotó: A kép illusztráció

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai tizenkét ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból.

A rendőrök nyáron is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, nagy kockázatot jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat - olvasható a police.hu hivatalos oldalán.

Balesetet is okoztak!

A vármegye útjain augusztus 11–17. között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban tizenkét ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhattak volna.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik!

„…hogy mindenki hazaérjen!”

