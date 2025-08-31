Húsbárddal akart berontani a lakásba

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség erőszakkal, felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi és a nyomozás során ismeretlenül maradt társa 2025. február 25-én délután megjelentek a sértett férfi Kazincbarcikán lévő lakóháza előtt azzal a céllal, hogy a sértettet bántalmazzák. A vádlott – az esetleges ellenállás leküzdése érdekében – a kezében tartott egy éles pengével rendelkező húsbárdot. A húsbárd fegyvenek minősül ilyenkor.

A húsbárd fegyver is lehet

A vádlott ismeretlen társa berúgta a kilincsre zárt kertkaput, amelynek zárnyelve ettől megrongálódott. A kapu a rúgás hatására kinyílt, a vádlott és társa előbb az udvarra, majd a ház bejárati ajtajához mentek azzal a céllal, hogy a lakásba bejussanak. A sértett észlelte a cselekményt, ezért a bejárati ajtóhoz ment, miközben a vádlott és társa kívülről befelé nyomták az ajtót és a sértettet fenyegették.

A sértett az ajtót visszafelé tolva próbálta zárva tartani, miközben távozásra szólította fel a vádlottat és társát, akik végül nem tudtak bejutni a lakásba. Miután a vádlott észlelte, hogy a lakásban tartózkodik a sértett édesanyja is, közölte vele, hogy őt nem akarják bántani és cselekményükkel felhagyva távoztak a helyszínről.

Az ügyészség a büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását és elkobzás alkalmazását indítványozta a bíróságnak.