Hollandiában veszett nyoma a tiszaújvárosi férfinek - minden követ megmozgatnak a felkutatására

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/123/2025. körözési számon keresi az eltűnt Hudák Attila 28 éves férfit.

Eltűnt Hudák Attila

Hollandiában veszett nyoma

A rendelkezésre álló adatok szerint a keresett férfi hollandiai tartózkodási helyéről (Amszterdam, vagy Roosendal) ismeretlen helyre távozott.

A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Rendőrségi felhívás

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható fiérfival kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.