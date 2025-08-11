Elképesztő tragédia: kilenc éves kislányt gázoltak halálra Sátoraljaújhelyen

A Budai Nagy Antal utcán fekete sátor mögött helyszínelnek Sátoraljaújhelyen. Ez sajnos soha nem jelent jót, általában haláleset esetén állítják fel a helyszínelő sátrat. Halálra gázoltak egy gyermeket.

Halálra gázolta az autós a kerékpáros gyermeket (fotónk illusztráció)

Fotó: MW

Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén megtudtuk, halálos közlekedési baleset történt késő délután Sátoraljaújhelyen, ezért helyszínelnek.

Kanyarodás közben halálra gázolta

Egy autó kanyarodás közben elsodort és elgázolt egy azonos irányba haladó kerékpáros gyermeket. A 9 éves kislány a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják a baleset körülményeit.