Baleset

1 órája

Elképesztő tragédia: kilenc éves kislányt gázoltak halálra Sátoraljaújhelyen

Címkék#Sátoraljaújhely#baleset#kerékpáros gyermek#tragédia#kislány#haláleset

Döbbenetes tragédia történt hétfő késő délután. Halálra gázoltak egy kislányt Sátoraljaújhelyen.

Boon.hu

A Budai Nagy Antal utcán fekete sátor mögött helyszínelnek Sátoraljaújhelyen. Ez sajnos soha nem jelent jót, általában haláleset esetén állítják fel a helyszínelő sátrat. Halálra gázoltak egy gyermeket. 

halálra gázolta
Halálra gázolta az autós a kerékpáros gyermeket (fotónk illusztráció)
Fotó: MW

Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén megtudtuk, halálos közlekedési baleset történt késő délután Sátoraljaújhelyen, ezért helyszínelnek. 

Kanyarodás közben halálra gázolta

Egy autó kanyarodás közben elsodort és elgázolt egy azonos irányba haladó kerékpáros gyermeket. A 9 éves kislány a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják a baleset körülményeit. 

 

