2 órája
Elképesztő tragédia: kilenc éves kislányt gázoltak halálra Sátoraljaújhelyen - fotók, videó
Döbbenetes tragédia történt hétfő késő délután. Halálra gázoltak egy kislányt Sátoraljaújhelyen.
A Budai Nagy Antal utcán fekete sátor mögött helyszíneltek Sátoraljaújhelyen hétfőn este. Ez sajnos soha nem jelent jót, általában haláleset esetén állítják fel a helyszínelő sátrat. Halálra gázoltak egy gyermeket.
Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén megtudtuk, halálos közlekedési baleset történt késő délután Sátoraljaújhelyen, ezért helyszíneltek.
Kanyarodás közben halálra gázolta
Egy autó kanyarodás közben elsodort és elgázolt egy azonos irányba haladó kerékpáros gyermeket. A 9 éves kislány a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Halálos baleset SátoraljaújhelyenFotók: Vajda János
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják a baleset körülményeit.
Este ottjártunkkor a baleset helyszínén még rendőrautó állt, és néhány megemlékező is járt arra. A járdán néhány a nagy szélben kialudt mécses is jelezte már a sátoraljaújhelyiek megrendülését.