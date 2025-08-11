augusztus 11., hétfő

Baleset

2 órája

Elképesztő tragédia: kilenc éves kislányt gázoltak halálra Sátoraljaújhelyen - fotók, videó

Döbbenetes tragédia történt hétfő késő délután. Halálra gázoltak egy kislányt Sátoraljaújhelyen.

Boon.hu

A Budai Nagy Antal utcán fekete sátor mögött helyszíneltek Sátoraljaújhelyen hétfőn este. Ez sajnos soha nem jelent jót, általában haláleset esetén állítják fel a helyszínelő sátrat. Halálra gázoltak egy gyermeket. 

halálra gázolta
Halálra gázolta az autós a kerékpáros gyermeket, fotónk a baleset helyszínén készült
Fotó: Vajda János

Mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén megtudtuk, halálos közlekedési baleset történt késő délután Sátoraljaújhelyen, ezért helyszíneltek. 

Kanyarodás közben halálra gázolta

Egy autó kanyarodás közben elsodort és elgázolt egy azonos irányba haladó kerékpáros gyermeket. A 9 éves kislány a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 

Halálos baleset Sátoraljaújhelyen

Fotók: Vajda János

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják a baleset körülményeit. 

Este ottjártunkkor a baleset helyszínén még rendőrautó állt, és néhány megemlékező is járt arra. A járdán néhány a nagy szélben kialudt mécses is jelezte már a sátoraljaújhelyiek megrendülését. 

 

 

