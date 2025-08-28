1 órája
Halálos baleset történt a 27-es főúton
Szörnyű szerencsétlenség történt csütörtök délután Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A halálos balesetben egy férfi életét vesztette.
Augusztus 28-án, csütörtökön halálos baleset történt Borsodban a 27-es főúton. A pontos körülményeket még vizsgálják, de azt már tudni, hogy egy férfi életét vesztette.
Dobi Tamástól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy csütörtök délután 2 óra körül a 27-es főút negyvenedik kilométerszelvényénél ütközött össze ez személygépkocsi és egy tehergépkocsi frontálisan. A személygépkocsi sofőrje, egy férfi beszorult az autóba és mire a segítség megérkezett, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják.
A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 45 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba, míg egy 30 év körüli férfi a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy sajnos a helyszínen életét vesztette - tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, Udvardi-Lakos Luca.
