Halálos baleset történt a 27-es főúton

A halálos balesetről eddig

Dobi Tamástól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy csütörtök délután 2 óra körül a 27-es főút negyvenedik kilométerszelvényénél ütközött össze ez személygépkocsi és egy tehergépkocsi frontálisan. A személygépkocsi sofőrje, egy férfi beszorult az autóba és mire a segítség megérkezett, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják.

A 40-es km-nél megállították a forgalmat - írja az útinform.

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 45 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba, míg egy 30 év körüli férfi a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy sajnos a helyszínen életét vesztette - tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, Udvardi-Lakos Luca.

Baleseti híreink: